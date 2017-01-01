Найден способ взломать iPhone

Получить доступ к данным можно зная номер телефона.

Турецкий IT-эксперт Мелих Севим заявил, что нашёл общедоступный способ получить доступ к информации на чужом IPhone, сообщает портал The Hacker News. По словам эксперта, необходимо знать только номер телефона, привязанного к аккаунту в iCloud.

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Севим выяснил, что любой зарегистрированный в iCloud пользователь может ввести в сведениях чужой номер телефона и таким образом получить доступ к данным его владельца. В ходе эксперимента аналитик смог просматривать чужие заметки, в которых кроме личной информации содержались также данные о банковских счетах, логины и пароли.

Издание отмечает, что сотрудники Apple на заявление турецкого эксперта пока никак не отреагировали.

Ранее специалисты по кибербезопасности компании Avast заявили, что пользователи Windows стали более уязвимы для хакерских атак. Специалисты проанализировали 163 миллиона устройств, оборудованных операционной системой, и пришли к выводу, что почти все юзеры пользуются устаревшими версиями популярных программ, которые более подвержены влиянию извне нежели их современные обновления. Эксперты уверяют, что с помощью такого софта хакерам проще «скомпрометировать» компьютер и воспользоваться данными пользователя.

Напомним, ранее сообщалось, что американские полицейские получили аппараты для взлома iPhone.

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