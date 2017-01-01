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Американские полицейские получили аппараты для взлома iPhone

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Пока эти устройства есть в Управлении по борьбе с наркотиками.
GreyKey
GreyKey

Американские полицейские активно скупают относительно недорогое оборудование, предназначенное для взлома смартфонов Apple. Утверждается, что небольшая коробочка, стоимость которой варьируется от $15 000 до $30 000 в зависимости от версии, способна пробиться даже сквозь защиту iPhone X под управлением iOS 11.

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О точном количестве GrayKey в распоряжении полиции неизвестно, однако в "Секретной службе США" сообщили о планах приобрести десяток таких устройств, не прочь их получить в Управлении по борьбе с наркотиками, девайсы уже есть у Госдепа и ряда полицейских управлений, передает Motherboard,

Устройство за $15 тыс. требует подключения к интернету и позволяет взломать 300 смартфонов Apple. Версия за $30 тыс. работает офлайн и не имеет никаких ограничений на работу.

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Теги: iPhone, США, полиция, взлом
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