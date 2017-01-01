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Видео дня: Тайная функция iPhone и вертолет из стаканчика

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В трендах - лайфхаки и DIY.

Безумный ЛАЙФХАК - ТАЙНАЯ функция iPHONE

Блогер Дима Масленников опубликовал лайфхак с тайной функцией iPhone, о которой никто не догадывается.

КАК СДЕЛАТЬ ВЕРТОЛЕТ ИЗ СТАКАНЧИКА

В этом видео блогеры сделали вертолет из стаканчика. Это лайфхак, как можно сделать летающее устройство своими руками из подручных средств, если у вас есть моторчик. Проведите у себя дома такой эксперимент, возможно у вас тоже получится сделать вертолетик своими руками.

Напомним, днем ранее в тренды попали Enter Sandman и ответ Скабеевой Березе.

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Теги: видео, видео дня, тренды Youtube
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