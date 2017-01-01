Видео дня: Enter Sandman и ответ Скабеевой Березе

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Ягич Виктория – “Enter Sandman“

Виктория Ягич исполнила песню "Enter Sandman" Metallica на слепых прослушиваниях во 2 выпуске 9 сезона Голоса страны.

Я НЕ ШЛЁНДРА: ОЛЬГА СКАБЕЕВА ЖЕСТКО ОТВЕТИЛА БОРИСЛАВУ БЕРЕЗЕ

Ольга Скабеева в эфире 60 минут рассказала про Борислава Березу, Алексея Гончаренко в ПАСЕ.

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Напомним, днем ранее в тренды попали электроснегоход и нокаут Емельяненко.

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