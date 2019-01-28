День в истории: 27 января - Открытие Антарктиды и гибель Аполлон-1

В этот день, 27 января, произошли такие события.

Открытие Антарктиды

Открытие Антарктиды Wikimedia commons

С благословения царя Александра I, в июле 1819 года из Кронштадта стартовала первая русская антарктическая экспедиция. Начальником был назначен капитан второго ранга Фаддей Фаддеевич Беллинсгаузен, под его же началом шел трехмачтовый шлюп «Восток». Лейтенант Михаил Петрович Лазарев являлся капитаном шлюпа «Мирный».

Задача, которую поставили перед опытными мореплавателями, была очень серьезной. Необходимо было любой ценой продвинуться к Южному полюсу как можно ближе, “открывая по пути неизвестные земли“.

Через шесть месяцев после отплытия, 27 января 1820 года заветный южный континент, наконец, показался первооткрывателям. Южный полюс предстал перед ними как толща льда, вся усыпанная ледяными буграми. Желая убедиться в безошибочности своего открытия, Беллинсгаузен делал три попытки подойти к самой земле, корабли обошли почти весь материк, но выйти на берег так и не удалось.

Всего плавание продолжалось 750 дней. Настойчивость мореплавателей помогла добиться отличных результатов: были открыты 28 островов в южных морях и неизвестный до того берег материка.

Поход экспедиции Беллинсгаузена по справедливости считается одним из самых важных и трудных, когда-либо совершенных.

Катастрофа Аполлон-1

Экипаж Аполлон-1 Wikimedia commons

Во время подготовки к первому пилотируемому полету по программе “Аполлон“, планировавшемуся на 21 февраля 1967 года, на борту корабля случился сильный пожар, и весь экипаж погиб. Пожар произошел 27 января 1967 во время наземных испытаний на стартовом комплексе № 34 космического Центра им. Кеннеди. В огне погибли астронавты В. Гриссом, Э. Уайт и Р. Чаффи.

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После злополучного пожара директор департамента пилотируемых полетов НАСА Джозеф Ши, ответственный за разработку космических аппаратов “Аполлон“, был отстранен от проекта, а пилотируемые полеты по программе были задержаны на полтора года.

Первый пилотируемый полёт, Аполлон-7, состоялся только в октябре 1968 года после проведения расследования и внесения многочисленных улучшений в конструкцию корабля.

Корабли Аполлон-2 и −3 — макеты для наземных испытаний и тренировок астронавтов, запускались в космос в 1966 году. А Аполлон-4, Аполлон-5 (использована ракета, оставшаяся после пожара на Аполлоне-1) и Аполлон-6 — полноценные корабли, запускались в беспилотном варианте в 1967—1968 годах.

Космос объявлен достоянием всего человечества

Космос NASA

27 января 1967 года подписан межправительственный документ «Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела», ставший основой международного космического права.

Изначально договор заключили Соединенные Штаты Америки, Великобритания и Советский Союз, сегодня более 100 стран являются государствами-участниками Договора.

Договор по космосу определяет основные правовые рамки международного космического права. Так в первой статье документа говорится: “Исследование и использование космического пространства, включая Луну и другие небесные тела, осуществляются на благо и в интересах всех стран, независимо от степени их экономического или научного развития, и являются достоянием всего человечества“.

Также среди принципов: запрет для государств-участников размещения ядерного оружия или любого другого оружия массового уничтожения на орбите земли, установки его на Луне или любом другом небесном теле, или на станции в космическом пространстве. Договор оговаривает использование Луны и других небесных тел только в мирных целях, и прямо запрещает их использование для испытания любого рода оружия, проведения военных маневров или создания военных баз, сооружений и укреплений.

Тем не менее, Договор не запрещает размещение обычных вооружений на орбите.

Напомним, днем ранее мы вспоминали самолет Сикорского и основание Сиднея.