Видео дня: Гигантский гриб и Тайная любовь

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Тайная любовь (Серия 10)

Счастливую жизнь Любы Зацепин разрушается в тот же день, когда ее любимый, будущий прокурор Юрий Браницкий, сделал ей долгожданное предложение выйти за него замуж. Вечером, во время страшной ливни он насмерть сбивает беременную женщину. Если Юрий признается в содеянном наезде, его прокурорская карьера будет уничтожена, поэтому Люба берет на себя чужую вину и садится в тюрьму. Она даже не подозревает, с кем из этого рокового дня вступила в поединок не на жизнь...

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Блогер Alex Boyko показал, как можно выращивать грибы прямо дома и показал процесс их роста. Хотите попробовать?

Напомним, днем ранее в тренды попали 9 лайфхаков для волос и Девид Аксельрод в Голосе страны.

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