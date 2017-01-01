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Видео дня: Гигантский гриб и Тайная любовь

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В трендах - сериалы и опыты.

Тайная любовь (Серия 10)

Счастливую жизнь Любы Зацепин разрушается в тот же день, когда ее любимый, будущий прокурор Юрий Браницкий, сделал ей долгожданное предложение выйти за него замуж. Вечером, во время страшной ливни он насмерть сбивает беременную женщину. Если Юрий признается в содеянном наезде, его прокурорская карьера будет уничтожена, поэтому Люба берет на себя чужую вину и садится в тюрьму. Она даже не подозревает, с кем из этого рокового дня вступила в поединок не на жизнь...

Я вырастил Грибы Монстры у себя в ванной! Я в шоке!

Блогер Alex Boyko показал, как можно выращивать грибы прямо дома и показал процесс их роста. Хотите попробовать?

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Теги: видео, видео дня, грибы, тренды Youtube
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