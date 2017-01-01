Видео дня: 9 лайфхаков для волос и Девид Аксельрод в Голосе страны

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Девид Аксельрод – “Never Enough“ – выбор вслепую

Девид Аксельрод исполнил песню “Never Enough“ Jenny Lind (OST The Greatest Showman) на слепых прослушиваниях в 1 выпуске 9 сезона Голоса страны.

9 лайфхаков для волос / Простые причёски

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Хочешь новую порцию классных лайфхаков для волос, чтобы они выглядели безупречно? Отлично! Сегодня мы делимся секретами по уходу за волосами и идеями, как легко и просто сделать оригинальную прическу, которая удивит кого угодно!

Напомним, днем ранее в тренды попали Плакала от Чоткий Паца и Андрей Хайат в Голосе страны.

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