Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Видео дня: 9 лайфхаков для волос и Девид Аксельрод в Голосе страны

Комментариев: 0
В трендах - телешоу и полезные советы.

Девид Аксельрод – “Never Enough“ – выбор вслепую

Девид Аксельрод исполнил песню “Never Enough“ Jenny Lind (OST The Greatest Showman) на слепых прослушиваниях в 1 выпуске 9 сезона Голоса страны. 

9 лайфхаков для волос / Простые причёски

Читай также: Видео дня: Попурри Тины Кароль и пародия на Kazka

Хочешь новую порцию классных лайфхаков для волос, чтобы они выглядели безупречно? Отлично! Сегодня мы делимся секретами по уходу за волосами и идеями, как легко и просто сделать оригинальную прическу, которая удивит кого угодно!

Напомним, днем ранее в тренды попали Плакала от Чоткий Паца и Андрей Хайат в Голосе страны.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на страницу Bigmir)net в Facebook: facebook.com/bigmir.net.

Поделись:
Теги: видео дня, видео, Голос страны, лайфхаки, тренды Youtube
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь