Сам телефон покажут на выставке MWC 2019.

В сети появилось видео, демонстрирующее первый складной смартфон с гибким дисплеем компании Xiaomi. Демонстрацию провёл и опубликовал сам Ли Бин (Lin Bin), президент компании Xiaomi, в своем аккаунте в Weibo, китайском аналоге Twitter.

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По словам топ-менеджера, компания сейчас выбирает, как назвать смартфон — Mi Mix Flex или Mi Dual Flex. В отличие от модели Samsung, смартфон Xiaomi складывается не пополам, а втрое. По словам Ли Бина, это первый в мире подобный смартфон. Он также предупредил, что на видео показан инженерный образец. В сложенном состоянии смартфон очень компактен, хотя точные размеры пока не объявлены.

Ли Бин отметил, что компании пришлось преодолеть ряд технических сложностей, чтобы создать телефон такой конструкции, включая проблему с гибким покрытием экрана, самим дисплеем, механизмом складывания, адаптацией программной оболочки MIUI и так далее.

Официальный дебют Xiaomi Mi Mix Flex можно ожидать на пресс-конференции 24 февраля, к открытию выставки MWC 2019, которая пройдёт в Барселоне с 25 по 28 февраля.

Xiaomi показала свой первый складной смартфон 0:00 / 00:52

Напомним, первый в мире сгибающийся смартфон показали в августе 2018 года.

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