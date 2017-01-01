Илон Маск предложил вырыть тоннель для нового адронного коллайдера

Компания Boring Company предложила свои услуги.

Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) объявила о планах на постройку Будущего кольцевого коллайдера (Future Circular Collider, FCC) — массивного ускорителя частиц, предназначенного для помощи ученым в выяснении некоторых самых больших тайн физики.

Похоже, как и в случае со многим другим, способным оказать значительное влияние на будущее, в выполнении этого проекта немалую роль может сыграть не кто иной, как Илон Маск.

Читай также: Большой адронный коллайдер побил все рекорды

"Директор ЦЕРН спрашивал меня, сможет ли Boring Co. построить новый тоннель для БАК", — написал Маск в своем твиттере 21 января в ответ на статью о FCC.

В своем твите Маск упоминает БАК — Большой адронный коллайдер, построенный в огромном подземном тоннеле. При помощи него ученые могут разгонять частицы до невероятно высоких скоростей, а затем сталкивать их друг с другом.

На сегодня БАК — самый мощный ускоритель частиц в мире, но FCC будет в 10 раз мощнее, а тоннель, в котором его разместят, — в четыре раза длиннее. Маск не сразу ответил на вопрос о том, имеет ли он в виду FCC под «новым БАК», о котором шла речь в статье и которому, судя по всему, требуется новый тоннель.

Читай также: Детектор Большого адронного коллайдера "увидел" новый бозон

ЦЕРН рассчитывает потратить около пяти миллиардов евро на гражданское строительство тоннеля. Однако в своем твите Маск утверждает, что если над тоннелем будет работать Boring Company, то организация, вероятно, сможет сэкономить несколько миллиардов.

Другими словами, директор Tesla, SpaceX и Boring Company считает, что его компания способна урезать затраты на постройку тоннеля более чем на треть от общей стоимости.

В итоге это может стать очень выгодным сотрудничеством для ЦЕРН, однако сложно сказать, оправдает ли Boring Company ожидания Маска. В конце концов, пока что единственный завершенный проект компании — демонстрационный тоннель в Лос-Анджелесе длиною чуть менее двух километров. Для начала предстоит сделать что-нибудь ближе по масштабам к FCC.

Тем не менее, учитывая, что ЦЕРН не планирует запускать FCC в работу раньше 2040 года, у компании Маска еще достаточно времени на получение большего опыта, чтобы начать браться за масштабные проекты, потенциально способные навсегда изменить наше понимание Вселенной.

Напомним, ранее сообщалось, что Большой адронный коллайдер отпраздновал юбилей.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на страницу Bigmir)net в Facebook: facebook.com/bigmir.net.