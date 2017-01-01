Весной 2019 года Apple может показать сразу два новых iPad

Это могут быть мини-версия и полноценный iPad.

В 2019-м выйдут сразу два iPad iPhones.ru

Линейка iPad mini не обновлялась с 2015 года. Apple все еще продолжает продавать заведомо устаревший планшет четвертого поколения.

Миллионы пользователей с нетерпением ждут апгрейда, но данных о самом устройстве критически мало.

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Издание Digitimes поделилось секретной информацией: производство новых планшетов стартовало. Поставщики сенсорных экранов готовятся к отправке компонентов для двух новых iPad. Это дешевые модели: iPad mini 5 и 9,7-дюймовый iPad.

Ресурс не уточняет, что именно изменится в гаджетах. Но если вспомнить другие слухи, то новый "мини" получит:

процессор A9 из iPhone 6s и 6s Plus

обновленный дизайн антенн

двойную вертикальную камеру

Есть все шансы, что мы и правда увидим обновленные айпэды этой весной. В конце 2018 года сообщалось, что Apple готовит к анонсу новый iPad.

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