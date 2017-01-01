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Xiaomi показала новую технологию сканирования отпечатков на экране

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Процесс сканирования стал быстрее.
Демонстрация технологии
Демонстрация технологии
gizmochina.com

Компания Xiaomi анонсировала новую технологию для сканера отпечатков пальцев, встроенного в экран, которая устраняет две основные проблемы, связанные с использованием такого способа идентификации, улучшая пользовательский опыт.

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Xiaomi утверждает, что её новая технология позволит пользователям разблокировать свои устройства одним касанием, что сложно выполнить с технологией нынешнего поколения. В настоящее время пользователям нередко приходится по несколько раз сканировать отпечатки пальцев, чтобы разблокировать устройство.

Кроме того, компания сообщила, что также была увеличена площадь сканирования отпечатка пальца пользователя при разблокировке устройства.

Напомним, ранее сообщалось, что Xiaomi выпустила первый игровой смартфон с 10 Гб памяти.

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Теги: Xiaomi, отпечатки пальцев, сканирование
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