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Xiaomi показала свой самый дорогой продукт

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Это полный набор мебели.
Набор мебели от Xiaomi
Набор мебели от Xiaomi

Компания Xiaomi, удивляющая разнообразием своей продукции, выпустила полный набор домашней мебели.

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Набор Gaoya Whole House Set разработан совместно с брендом Master Tong и предназначен для молодых людей. Он включает 25 предметов мебели, которыми можно обставить практически любой китайский дом — от гостиной и столовой до спальни и кабинета.

С учетом этого в набор входят тумба под телевизор и журнальный столик, обеденный стол и стулья, мягкий уголок и диван, шкафы для обуви и одежды, двуспальная кровать и тумбочки, письменный стол и книжный шкаф, а также другие предметы.

Мебелью можно обставить всю квартиру
Мебелью можно обставить всю квартиру

Как утверждается, в качестве материалов используются натуральное дерево и кожа, а фурнитура из латуни позолочена. Стоит набор около 4500 долларов. Отгрузка начнется 7 октября.

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Теги: Xiaomi, мебель
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