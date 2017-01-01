Apple в 2018 году заменила рекордное количество батарей iPhone

Всего заменили 11 млн аккумуляторов.

Как известно, на данный момент дела у Apple идут не самым лучшим образом, учитывая слабые продажи смартфонов iPhone. Глава компании Тим Кук (Tim Cook) отметил, что одной из причин таких неожиданных результатов стала программа по замене аккумуляторов, которую компания начала в начале 2018 году.

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Apple оказалась вынуждена запустить данную программу, поскольку начались проблемы с работой старых iPhone. В течение периода акции, которая закончилась 31 декабря 2018 года, клиенты могли заменить батареи своих iPhone 6 или более поздних моделей по значительно низкой цене.



Возникает вопрос, как много аккумуляторов заменила компания, что оказало такое влияние на ее доход? По данным Daring Fireball, в 2018 году Apple заменила около 11 млн. аккумуляторов. Компания ожидала, что число замен составит в пределах 1 - 2 млн., но разница оказалась огромной. Даже если треть пользователей вместо замены аккумулятора купили новый iPhone, средняя цена на который составляет около $800, все равно Apple потеряла в доходах целых $2,4 млрд.



Поскольку Apple выпустила свои смартфоны к концу года, было неясно, насколько программа замены повлияет на продажи новых моделей. В итоге, результаты оказались не самыми лучшими. Теперь, когда эта программа закрыта, ожидается, небольшой рост продаж в ближайшие месяцы.

Напомним, ранее владельцы iPhone подали в суд на Apple за замедление телефонов.

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