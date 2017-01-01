Самолет разогнали по взлетной полосе.

Новое видео демонстрирует детище американской компании Stratolaunch Systems — двухфюзеляжный самолет Stratolaunch Model 351.

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С учетом колоссального размаха крыла — более 117 метров — машину можно назвать крупнейшим самолетом в истории. Его длина составляет 73 метра, а максимальный взлетный вес равен почти 600 тоннам. Масса подвесной полезной нагрузки — 230 тонн.

Сообщается, что во время недавних испытаний машину разогнали до скорости 218 километров в час. Тесты признали успешными, что приближает момент первого полета, который могут осуществить уже скоро.

Испытание самого большого самолета попало на видео 0:00 / 00:30

Напомним, Stratolaunch Model 351 должен исполнить роль площадки для осуществления воздушного старта ракет-носителей. По неподтвержденным данным, в будущем система может стать частью неназванных военных программ

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