На видео показали, как самый большой самолет будет запускать ракеты
Самолет Stratolaunch сможет запускать многоразовый космический корабль.
На YouTube появился ролик, который демонстрирует, как будет происходить взлет Stratolaunch — самого большого самолета на планете. Взлетать он, конечно же, должен с полезной нагрузкой в виде многоразового космического корабля.
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На видео эта роль отведена Dream Chaser, который разрабатывается компанией SpaceDev и будет доставлять грузы на низкую околоземную орбиту либо экипаж из семи человек.
Предполагается, что первый коммерческий полет Strarolaunch совершит в 2019 году. Тогда он поднимет в воздух ракету Pegasus XL.
Stratolaunch World's Largest Airplane Launching Dreams.
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