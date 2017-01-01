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Видео дня: Необычные фрукты и 50 необычных вещей с Алиэкспресс

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В трендах - познавательные видео.

50 ВЕЩЕЙ С ALIEXPRESS, ОТ КОТОРЫХ ТЫ ОФИГЕЕШЬ

Блогер Alex Vikodinov собрал 50 крутых и безумных вещей с AliExpress, которые взорвут ваш мозг. 

ФРУКТЫ И ОВОЩИ, КОТОРЫЕ ВЫ УВИДИТЕ ВПЕРВЫЕ В ЖИЗНИ

Овощи, ягоды и фрукты, которые мы ежедневно видим на полках супермаркетов, имеют вполне определенные цвета: клубника – красная, лайм – зеленый, банан – желтый… Однако на свете существует множество по-настоящему необычных фруктов и овощей, в существование которых с трудом можно поверить. 

Напомним, ранее в тренды попали Xiaomi Redmi Note 7 и Лютые приколы.

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Теги: видео дня, тренды Youtube, видео
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