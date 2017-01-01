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Корабль SpaceX Dragon впервые приводнился в темное время суток

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Космический грузовик доставлял груз на МКС.
Отстыковка Dragon от МКС
Отстыковка Dragon от МКС
NASA

Грузовой беспилотный космический корабль SpaceX Dragon покинул Международную космическую станцию и приводнился в Тихом океане.

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Операция по отстыковке была завершена в 01:33 по Киеву в понедельник. В ее ходе канадский роботизированный манипулятор Canadarm-2 отсоединил космический корабль от стыковочного отсека модуля станции Harmony.

SpaceX Dragon впервые совершил приводнение в темное время суток. Это был его второй полет на МКС. Космический корабль доставил на Землю материалы проведенных на орбите научных экспериментов, а также отработанное оборудование.

Напомним, ранее Илон Маск показал собранный пассажирский космолет.

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Теги: SpaceX, Dragon, МКС
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