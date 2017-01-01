Старт продаж намечен на этот год.

LG показала фантастический телевизор OLED TV R в ходе выставки CES 2019. Он сворачивается прямо в подставку!

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Нам уже демонстрировали прототип устройства год назад на CES 2018. Теперь это финальный вариант.

За год производитель добавил в конструкцию 100-ваттный громкоговоритель Dolby Atmos.

Сворачивание дисплея происходит по нажатию кнопки. На весь процесс «упаковывания» уходит всего несколько секунд. Корейцы заверили, что это происходит бесшумно.

Есть режим Line Mode, благодаря которому телевизор складывается на три четверти. Оставшаяся часть выступает в качестве меню для воспроизведения музыки и управления «умными» домашними устройствами.

Что касается «железа»: диагональ 65″, разрешение 4K, процессор Alpha 2 поколения. За работу системы отвечает WebOS, есть поддержка Alexa, AirPlay 2 и HomeKit.

LG обещает максимальную надежность конструкции. Телевизор способен складываться до 50 тыс. раз.

LG показала сворачивающийся телевизор 0:00 / 03:41

Точная цена новинки остается под вопросом. Напомним, телевизор со сворачивающимся экраном выйдет в 2019 году.

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