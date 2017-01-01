Первый сгибающийся телевизор могут представить уже в феврале .

По словам источника, с которым общались журналисты Bloomberg, в следующем году в продажу поступит раскладной телевизор от LG Display, прототип которого демонстрировался на CES 2018. Напомним: он подразумевает разворачивание 65-дюймовой OLED-панели из довольно массивной коробки в основании. Также экран может выдвигаться частично, чтобы широкоформатный контент можно было просматривать без черных полос вверху и внизу.

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Bloomberg также подтвердила, что LG может представить свой первый смартфон с поддержкой сетей 5G на мероприятии Mobile World Congress в феврале. Это вполне логично — Samsung и LG уже ранее объявили о планах выпуска мобильных аппаратов с поддержкой 5G в первой половине года, к моменту запуска сотовыми операторами первых соответствующих сетей.

Сворачивающийся телевизор theverge.com

В прошлом месяце ресурс Engadget сообщал, что видел внутренние документы LG, указывающие, что компания собирается показать полноценные раскладные телевизоры на CES 2019, а не прототипы, представленные подразделением LG Display год назад. Engadget и журналист Эван Бласс (Evan «Evleaks» Blass) также ожидают, что на выставке в январе будет демонстрироваться телефон LG со складным экраном, но источники Bloomberg считают иначе.

Телевизор со сворачивающимся экраном выйдет в 2019 году 0:00 / 02:34

Напомним, ранее LG показала первый скручивающийся в трубочку телевизор.

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