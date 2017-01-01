CES 2019: Представлен проект пассажирского аэротакси

Само аэротакси .

Американская компания Bell Helicopter представила проект перспективного пассажирского аэротакси Nexus, которое планируется выполнить в конфигурации конвертоплана. Как пишет Aviation Week, машина получит гибридную энергетическую установку и шесть электровентиляторов на поворотном подвесе. Предполагается, что такое решение позволит получить относительно тихий аппарат с большой продолжительностью полета, способный использовать для посадки и взлета стандартные городские вертолетные площадки.

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Проект аэротакси Nexus Bell Helicopter представила на выставке CES 2019, проходящей в Лас-Вегасе с 8 по 11 января. Перспективный аппарат планируется выполнить пятиместным — пилот и четыре пассажира. Машина получит аккумуляторную батарею и газотурбинный двигатель французской компании Safran. Последний будет раскручивать генератор, вырабатывающий электричество для подзарядки батареи, питания электровентиляторов и бортового оборудования.

На Nexus будут установлены шесть поворотных электровентиляторов по два в носовой, средней и хвостовой частях. Предполагается, что аэротакси будет взлетать при вентиляторах, установленных параллельно земле. Для взлета и посадки аппарат сможет использовать стандартные вертолетные площадки 11 на 11 метров. После набора высота электровентиляторы будут наклоняться вперед, создавая движущую силу. В самолетном режиме в горизонтальном полете машина сможет выполнять полеты на скорости 130 узлов (241 километр в час).

Проект конвертоплана Bell Helicopter

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Согласно проекту, дальность полета Nexus составит около 240 километров. Взлетная масса аппарата составит 2,7 тонны. Он сможет перевозить пассажиров и грузы массой от 360 до 450 килограммов. Предполагается, что регулярные полеты новое аэротакси сможет начать выполнять в середине 2020-х годов. Его испытания и сертификация не должны занять много времени, поскольку Nexus будет выполнять полеты в пилотируемом режиме.

Напомним, ранее сообщалось, что для армии США создают беспилотный конвертоплан.

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