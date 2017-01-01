Новый дизайн Google Chrome разозлил пользователей

Вернуть старый внешний вид можно, но не все знают как.

Сейчас самым популярным веб-браузером в мире является Google Chrome, которому за десять лет своего пребывания на рынке удалось значительно обойти всех своих конкурентов. Впрочем, уже вскоре ситуация может измениться. Сегодня, 29 декабря 2018 года, журналисты издания ZDNet опубликовали свое исследования, на основании которого удалось сделать вывод о том, что веб-обозреватель от «поискового гиганта» привел миллионы людей в полное бешенство.

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Все дело в новом дизайне, которые стал частью Google Chrome 70. К счастью, в этой версии браузера американская корпорация реализовала специальную настройку, позволяющую вернуть прежний внешний вид, который использовался еще в Chrome 69. Тем не менее, из версии Chrome 71 подобная опция пропала, а новый дизайн навсегда сменился старым. Как удалось выяснить аналитикам, более чем половина пользователей веб-браузера недовольна новым внешним видом, считая новый UI неудобным.

Пользователи просят Google вернуть старый внешний вид Chrome, добавив такую настройку в новую версию браузера. Послушает ли их «поисковой гигант», пока что неизвестно. Нельзя не заметить, что в начале 2010-х компания Mozilla внедрила в Firefox дизайн Australis, который пришелся очень многим не по душе. Из-за него браузер потерял внушительную часть своей аудитории, которая перешла на продукт «поискового гиганта». Сейчас ситуация может повториться, но уже наоборот.

Нынешний же Google Chrome привел миллионы людей в полное бешенство. Они недовольны тем, как выглядит новая версия интернет-обозревателя. Некоторые даже установили ради этого старую версию браузера, однако сотрудники «поискового гиганта» призвали их не поступать так, потому как от этого сильно страдает безопасность. Им была дана рекомендация использовать другой браузер в таком случае, но обязательно самую последнюю версию, чтобы не стать жертвой хакеров и злоумышленников.

Напомним, ранее сообщалось. что Google радикально изменит дизайн браузера Chrome.

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