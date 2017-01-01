Еще не вышедшие флагманы Huawei P30 показали на видео

Четыре основные камеры станут трендом 2019 года.

Авторы канала Concept Creator опубликовали видеоролик, в котором показывается ориентировочный дизайн смартфонов серии Huawei P30.

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Они использовали имеющуюся по устройству информацию и различные утечки, чтобы создать трехмерную модель аппаратов.

Смартфоны Huawei P30 получили тройную основную камеру в базовой модели и четверную в старшей модели. В экране используется каплевидный вырез, а не точечное отверстие под фронтальную камеру, как у Honor View 20.

Также отмечается новая однокристальная система Kirin 985, 6 или 8 ГБ оперативной памяти и до 512 ГБ флэш-памяти, поддержка сотовых сетей пятого поколения. По предварительным данным, Huawei P30 и P30 Pro получат экраны OLED диагональю 6,1 и 6,5 дюйма.

Анонс серии Huawei P30 ожидается к выставке MWC 2019 в феврале.

Huawei P30 series introduction New Kirin 985 0:00 / 02:16

Напомним, ранее в Сети появилось первое изображение Huawei P30 Pro.

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