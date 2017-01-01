Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Еще не вышедшие флагманы Huawei P30 показали на видео

Комментариев: 0
Четыре основные камеры станут трендом 2019 года.
Еще не вышедшие флагманы Huawei P30 показали на видео

Авторы канала Concept Creator опубликовали видеоролик, в котором показывается ориентировочный дизайн смартфонов серии Huawei P30.

Читай также: Huawei представила два флагмана - P20 и P20 Pro

Они использовали имеющуюся по устройству информацию и различные утечки, чтобы создать трехмерную модель аппаратов. 

Смартфоны Huawei P30 получили тройную основную камеру в базовой модели и четверную в старшей модели. В экране используется каплевидный вырез, а не точечное отверстие под фронтальную камеру, как у Honor View 20. 

Также отмечается новая однокристальная система Kirin 985, 6 или 8 ГБ оперативной памяти и до 512 ГБ флэш-памяти, поддержка сотовых сетей пятого поколения. По предварительным данным, Huawei P30 и P30 Pro получат экраны OLED диагональю 6,1 и 6,5 дюйма.

Анонс серии Huawei P30 ожидается к выставке MWC 2019 в феврале.  

Huawei P30 series introduction New Kirin 985
0:00 / 02:16

Напомним, ранее в Сети появилось первое изображение Huawei P30 Pro.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на страницу Bigmir)net в Facebook: facebook.com/bigmir.net.

Поделись:
Теги: Huawei, Huawei P30, видео
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь