Еще не вышедшие флагманы Huawei P30 показали на видео
Авторы канала Concept Creator опубликовали видеоролик, в котором показывается ориентировочный дизайн смартфонов серии Huawei P30.
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Они использовали имеющуюся по устройству информацию и различные утечки, чтобы создать трехмерную модель аппаратов.
Смартфоны Huawei P30 получили тройную основную камеру в базовой модели и четверную в старшей модели. В экране используется каплевидный вырез, а не точечное отверстие под фронтальную камеру, как у Honor View 20.
Также отмечается новая однокристальная система Kirin 985, 6 или 8 ГБ оперативной памяти и до 512 ГБ флэш-памяти, поддержка сотовых сетей пятого поколения. По предварительным данным, Huawei P30 и P30 Pro получат экраны OLED диагональю 6,1 и 6,5 дюйма.
Анонс серии Huawei P30 ожидается к выставке MWC 2019 в феврале.
Напомним, ранее в Сети появилось первое изображение Huawei P30 Pro.
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