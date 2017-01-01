В Сети появилось первое изображение Huawei P30 Pro

Флагман следующего года появился на рендерах.

В Сети появились первые подробности о фотофлагмане Huawei следующего года — смартфоне под условным названием Huawei P30 Pro. Концептуальные изображения показывают дизайн новинки, основываясь на появившейся информации о ней.

Huawei P30 Pro IGeekPhone

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Смартфон получит дизайн, сходный с Mate 20 Pro — безрамочный дисплей с закруглёнными кромками и вырезом под фронтальную камеру и датчики. Экран займет 91,2% передней панели. Также он унаследует экранный сканер отпечатков пальцев и трехмерную систему распознавания лиц.

Huawei P30 Pro IGeekPhone

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Диагональ дисплея составит 6,5 дюйма. Основная камера будет тройной 41+12+21 Мп с 8-кратным оптическим зумом по одной версии и 40+20+48 Мп по другой, но не в «квадратном» исполнении, как у Mate 20 Pro, а вертикальном.

Аппаратной основой станет флагманский процессор Kirin 980. Также отмечается аккумулятор ёмкостью 4500 мАч с возможностью быстрой и беспроводной зарядки, в том числе и беспроводной зарядки других смартфонов.

Напомним, в марте этого года Huawei представила два флагмана - P20 и P20 Pro.