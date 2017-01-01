Samsung патентует дешевые складные смартфоны

Складные доступные телефоны могут стать трендом следующих лет.

Еще в 2014 году Samsung представила Galaxy Edge — интересное концептуальное устройство, которое впервые предложило на рынке изогнутый по краям дисплей. Сейчас это стандарт для большинства флагманов компании, и, согласно слухам, он может в новом, переработанном, виде появиться в смартфонах среднего класса.

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Согласно новому патенту, Samsung разрабатывает новую технологию ЖК-дисплеев, которая по существу заменяет обычную стеклянную подложку новым пластиковым решением. Таким образом, при производстве панель может быть легко согнута без каких-либо последствий, а сам дисплей будет менее хрупким и более долговечным.

Более того, скорее всего, эта технология будет применяться в недорогих смартфонах Samsung, и даже может привести к удешевлению складных смартфонов. Так или иначе, новый патент подтверждает планы компании по сокращению расстояния между смартфонами средней и премиальной категории. Теперь главное, чтобы это «сокращение расстояния» не коснулось цены.

Напомним, ранее сообщалось, что Samsung запатентовал дисплей с дырками.

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