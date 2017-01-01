Airbus испытал вертолет-беспилотник

Вертолет пролетел без пилота 30 минут.

Европейский консорциум Airbus Helicopters провел очередные испытания перспективного беспилотного разведывательного вертолета VSR700, во время которых аппарат впервые выполнил полет без пилота в кабине. Согласно сообщению консорциума, испытания проводились на полигоне в Истре на юго-востоке Франции и были признаны полностью успешными.

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Беспилотник VSR700 разрабатывается на базе пилотируемого двухместного вертолета Guimbal Cabri G2. Это делается ради удешевления и ускорения программы разработки. На вертолет установлены системы, позволяющие ему выполнять полеты под управлением оператора или в полностью автономном режиме.

До сих пор для обеспечения безопасности полетов во время летных испытаний в кабине VSR700 находился летчик, готовый перехватить управление в случае нештатной ситуации. Помимо систем обеспилочивания на вертолете установлены системы предупреждения столкновения в воздухе и контроля воздушной обстановки, которые в будущем позволят беспилотнику выполнять полеты в общем воздушном пространстве.

Согласно сообщению Airbus Helicopters, во время испытаний без пилота в кабине VSR700 провел в воздухе полчаса, после чего самостоятельно приземлился. Аппаратом управлял оператор, находившийся на полигоне. В ближайшее время летные испытания будут продолжены, а в 2019 году Airbus Helicopters представит первый прототип нового беспилотного вертолета.

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VSR700 сможет находиться в воздухе до десяти часов и нести различное оборудование массой до 250 килограммов. Дальность действия аппарата составит около 185 километров. Беспилотник планируется оснастить оптико-электронной системой наблюдения и радиолокационной станцией.

Длина VSR700 составляет 6,3 метра, ширина — 1,2 метра, а диаметр несущего винта — 7,2 метра. Аппарат способен выполнять полеты на скорости до 160 километров в час. Новый аппарат будет использоваться на фрегатах и эсминцах.

Разработчики беспилотной техники иногда создают ее на основе уже существующих пилотируемых летательных аппаратов. В частности, на базе многоцелевого вертолета Bell 407 для ВМС США разработанразведывательный аппарат MQ-8C Fire Scout.

Дальность действия MQ-8C составляет до 277 километров. Аппарат способен находиться в воздухе до 12 часов. ВМС США намерены принять на вооружение 40 таких аппаратов, которые будут базироваться на кораблях.

Напомним, ранее Airbus испытал самолет, который может пролететь полмира.

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