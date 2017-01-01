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Airbus испытал вертолет-беспилотник

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Вертолет пролетел без пилота 30 минут.
VSR700
VSR700
AIrbus Helicopters

Европейский консорциум Airbus Helicopters провел очередные испытания перспективного беспилотного разведывательного вертолета VSR700, во время которых аппарат впервые выполнил полет без пилота в кабине. Согласно сообщению консорциума, испытания проводились на полигоне в Истре на юго-востоке Франции и были признаны полностью успешными.

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Беспилотник VSR700 разрабатывается на базе пилотируемого двухместного вертолета Guimbal Cabri G2. Это делается ради удешевления и ускорения программы разработки. На вертолет установлены системы, позволяющие ему выполнять полеты под управлением оператора или в полностью автономном режиме.

До сих пор для обеспечения безопасности полетов во время летных испытаний в кабине VSR700 находился летчик, готовый перехватить управление в случае нештатной ситуации. Помимо систем обеспилочивания на вертолете установлены системы предупреждения столкновения в воздухе и контроля воздушной обстановки, которые в будущем позволят беспилотнику выполнять полеты в общем воздушном пространстве.

Согласно сообщению Airbus Helicopters, во время испытаний без пилота в кабине VSR700 провел в воздухе полчаса, после чего самостоятельно приземлился. Аппаратом управлял оператор, находившийся на полигоне. В ближайшее время летные испытания будут продолжены, а в 2019 году Airbus Helicopters представит первый прототип нового беспилотного вертолета.

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VSR700 сможет находиться в воздухе до десяти часов и нести различное оборудование массой до 250 килограммов. Дальность действия аппарата составит около 185 километров. Беспилотник планируется оснастить оптико-электронной системой наблюдения и радиолокационной станцией.

Длина VSR700 составляет 6,3 метра, ширина — 1,2 метра, а диаметр несущего винта — 7,2 метра. Аппарат способен выполнять полеты на скорости до 160 километров в час. Новый аппарат будет использоваться на фрегатах и эсминцах.

Разработчики беспилотной техники иногда создают ее на основе уже существующих пилотируемых летательных аппаратов. В частности, на базе многоцелевого вертолета Bell 407 для ВМС США разработанразведывательный аппарат MQ-8C Fire Scout.

Дальность действия MQ-8C составляет до 277 километров. Аппарат способен находиться в воздухе до 12 часов. ВМС США намерены принять на вооружение 40 таких аппаратов, которые будут базироваться на кораблях.

Напомним, ранее Airbus испытал самолет, который может пролететь полмира.

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Теги: airbus, вертолет, беспилотник
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