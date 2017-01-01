Видео дня: Варьяты и Пацик хоче у Львов

В трендах - телевизионные шоу.

ZBSband – Cover Version – Пацик хоче у Львов

Выступление группы ZBSband в четвертом прямом эфире шоу Х-фактор-9. Ребята подняли всем настроение кавер-версией известной песни Мальчик хочет в Тамбов.

Вар'яти (Варьяты) - Сезон 3. Випуск 7

Варьяты на Новом - это телеверсия первого украиноязычного юмор-шоу. Именно так называет свое детище Сергей Притула. На сегодня это единственный проект, участники которого шутят исключительно на украинском языке, и при этом уже восемь лет успешно гастролируют не только по всей Украине, но и за ее пределами.

Напомним, ранее в тренды попали Песня про лицо и Полный выпуск Женского Квартала.

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