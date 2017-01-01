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Видео дня: Песня про лицо и Полный выпуск Женского Квартала

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В трендах - украинские артисты.

Время и Стекло - Песня про лицо

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Новый клип группы Время и Стекло за три дня набрал более 2,2 млн просмотров. 

"Они отличаются от всех, в них живет нечто, не поддающееся контролю, что способно управлять миллионами людей. Их последователей становится все больше и больше, эта энергия проникает в них все глубже и начинает вырываться изнутри, «заражая» людей вокруг", - сказано в описании клипа.

Полный выпуск Женского Квартала

Полный выпуск Женского Квартала от 15 декабря набрало более 400 тысяч просмотров. 

Среди приглашенных звезд - Дмитрий Шуров (PianoБой).

Напомним, на прошлой неделе в тренды попали спасение детей от мафии и Хата на тата.

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Теги: видео дня, Время и Стекла, Женский квартал, видео, тренды YouTube
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