Видео дня: Спасение детей от мафии и Хата на тата

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Самое опасное интервью и как спасти детей от мафии. Бразилия. Мир наизнанку

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Увидев настоящую Бразилию, страну контрастов, в которой тесно соединились первобытная жизнь диких племен и цивилизация, Дмитрий Комаров покажет все реалии, с которыми приходится мириться жителям бедных районов. О деталях и жестоких правилах выживания в фавелах он узнает из первых уст от человека, который их ввел. Ведущий-экстремал сделает невозможное: он отправится на встречу с наркобароном одного из местных кланов мафии. А еще, команда «Мира наизнанку» разыскала уникальную человека, который посвятил свою жизнь тому, чтобы спасти юных ребят от уголовного будущего и обучать футболу вместо преступлений. В новом выпуске смотрите, как сильный духом человек способен противостоять даже мафии ради великой цели.

Роман Бойчук – Хата на тата 7 сезон

Сделать невозможное - перевоспитать слишком творческого человека в реалиста. Сегодня вы увидите 50 оттенков проекта Хата на тата, ведь мы побываем в семье Бойчуков, где проживает самый творческий папа на земле - Роман. Этот мужчина совершенно не приспособлен к жизни обычного человека. Поэтому, пока он сочиняет новые стихи и поет песни на все горло, его жена работает на трех должностях, выполняет все дела по дому и воспитывает детей. Рома уверен, что так и должно быть - жена в семье должна пахать. Вот только его любимая не согласна с таким мнением и хочет, чтобы ее муж хоть разок попробовал ее “женскую” работу.

Напомним, ранее в тренды попали KAZKA на Х-фактор и Орел и Решка на Мальте.