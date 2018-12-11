Xiaomi готовит к выходу загадочный гаджет

Его разрабатывали почти год.

Компания Xiaomi готовит к выпуску новый гаджет. Намек на загадочную новинку опубликовал сооснователь Xiaomi Ван Чуань (Wang Chuan) в своем аккаунте Weibo, китайском аналоге Twitter.

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В нижней части тизерного изображения можно увидеть странный девайс, похожий на гибрид старой телефонной трубки и насадки для душа. Ван Чуань отметил, что данный продукт разрабатывался компанией целый год.

Ранее Ван Чуань возглавлял отделение по телевизорам в Xiaomi и специальный аккаунт в Weibo для телевизоров Xiaomi тоже поделился этой записью своего бывшего главы. А официальный аккаунт MIUI даже сообщил, что это, определённо, не душ.

Пока нам остаётся только гадать, что же это могло бы быть и ждать новых намеков от Xiaomi.

Напомним, ранее сообщалось, что Xiaomi выпустила куртку с подогревом и мобильной подзарядкой.