Xiaomi готовит к выходу загадочный гаджет
Компания Xiaomi готовит к выпуску новый гаджет. Намек на загадочную новинку опубликовал сооснователь Xiaomi Ван Чуань (Wang Chuan) в своем аккаунте Weibo, китайском аналоге Twitter.
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В нижней части тизерного изображения можно увидеть странный девайс, похожий на гибрид старой телефонной трубки и насадки для душа. Ван Чуань отметил, что данный продукт разрабатывался компанией целый год.
Ранее Ван Чуань возглавлял отделение по телевизорам в Xiaomi и специальный аккаунт в Weibo для телевизоров Xiaomi тоже поделился этой записью своего бывшего главы. А официальный аккаунт MIUI даже сообщил, что это, определённо, не душ.
Пока нам остаётся только гадать, что же это могло бы быть и ждать новых намеков от Xiaomi.
Напомним, ранее сообщалось, что Xiaomi выпустила куртку с подогревом и мобильной подзарядкой.
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