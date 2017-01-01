Xiaomi выпустила куртку с подогревом и мобильной подзарядкой

Китайская компания просит за нее 43 доллара.

Компания Xiaomi порадовала новым продуктом, который если не тянет на звание инновационного, то полезного – вполне. Изделие традиционно называется максимально развернуто – CHI ZHANG lightweight thermal jacket. По сути, это пуховик, но не совсем обычный.

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Подкладка выполнена из материала, состоящего на 90% из кашемира, наружный материал – специальный водоотталкивающий. Но самое интересное то, что куртка снабжается съемным инфракрасным обогревателем, который подключается к источнику питания по USB. Ну а в качестве этого самого источника выступает мобильный аккумулятор, коих, к слову, в ассортименте Xiaomi полным-полно.

Нагревательный элемент защищен от электромагнитного излучения, низкого и высокого напряжения, а также обладает антистатическими свойствами. В нем предусмотрен регулятор степеней нагрева: красная – 55°C, синяя – 48°C, зеленая – 40°C. Чтобы активировать нагрев, нужно нажать соответствующую кнопку и подержать ее 3 секунды, после этого в течение минуты элемент нагреется до заданной температуры.

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Внутри куртки предусмотрены большие карманы (с двух сторон) для крепления мобильного аккумулятора.Источник даже приводит интересный подсчет: при использовании мобильного аккумулятора емкостью 10 000 мА·ч куртка будет греть в красном режиме 6 часов, в синем – 8 часов, в зеленом – 10 часов.

Пока компания запустила сбор средств коллективного финансирования. Участники программы получат куртку за эквивалент $43. Цветов на выбор два – черный и темно-зеленый.

Напомним, ранее сообщалось, что Xiaomi выпустила умное мусорное ведро.

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