Telegram получил большое обновление
Обновление коснулось всех платформ.
Разработчики Telegram выпустили глобальные обновления официального клиента для iOS, Android, Windows и macOS. Приложения получили обновленный интерфейс, расширенные настройки диалогов, возможность копирования ссылки на сообщение в закрытых группах и многое другое.
Полный список изменений Telegram 5.0 для Android:
- Поддержка кастомных локализаций, созданных через платформу перевода мессенджера translations.telegram.org с возможностью применения переходом по ссылке
- Поддержка Instant View 2.0 с большим количеством типов контента. А также повторный конкурс на разработку Instant View шаблонов
- Возможность закреплять сообщения в «избранном» и обычных группах
- Новая система подтверждения адреса электронной почты для двухэтапной аутентификации, работа с кодами вместо перехода по ссылке из — электронного письма
- Новый вид профилей (пользователей, групп, каналов) с упрощенной настройкой уведомлений и звуков, и быстрым доступом к общим медиа
- Обложки альбомов в плейлистах и «Общая музыка»
- Возможность закреплять сообщения в обычных группах и «Избранном»
- Новый пункт в меню «Пожаловаться»
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Полный список изменений Telegram 5.1 для iOS:
- Поддержка кастомных локализаций, созданных через платформу перевода мессенджера translations.telegram.org с возможностью применения переходом по ссылке
- Поддержка Instant View 2.0 с большим количеством типов контента. А также повторный конкурс на разработку Instant View шаблонов
- Возможность закреплять сообщения в «избранном» и обычных группах
- Новая система подтверждения адреса электронной почты для двухэтапной аутентификации, работа с кодами вместо перехода по ссылке из электронного письма
- Возможность выбора несколько чатов для быстрого удаления, или пометки их как «прочитанные»
- Возможность отметить все сообщения как «прочитанные»
- Новый пункт в меню «Пожаловаться»
- Более 400 незначительных улучшений
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Полный список изменений Telegram Desktop 1.5:
- Поддержка кастомных локализаций, созданных через платформу перевода мессенджера translations.telegram.org с возможностью применения переходом по ссылке
- Масштабирование интерфейса для больших экранов, до 300%, и до 150% для Retina экранов на macOS
- Запрос на использование микрофона для осуществления звонков
- Лимит описания у медиа был увеличен до 1024 символов
- Возможность ускорения аудио и видеосообщений в два раза
- Отображение видеосообщений вместе с аудиосообщениями в общих медиа
- Возможность добавления комментария при быстрой переотправке постов с канала
- Просмотр всех медиа из превью ссылок Instagram или Twitter
- Возможность использовать прокси, настроенные в системе
- Воспроизведение аудио после завершения звонка, если оно играло до этого
- Возможность вызова панели эмодзи при вводе описания к медиа
- Возможность закреплять сообщения в обычных группах и «избранных сообщениях»
- Возможность изменить счётчик количества непрочитанных сообщений на количество непрочитанных чатов
- Библиотека libtgvoip обновлена до версии 2.4
- Разблокировка бота теперь приравнивается его рестарту, с отправкой команды /start
- Изменена работа ускорения аудиосообщений (теперь ускоряется в 1.7 раз а не в 2 раза)
- Обновлены иконки загрузки медиа
- Обновленные эмодзи
Напомним, ранее в Telegram появилась авторизация на сторонних сайтах.
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