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Telegram получил большое обновление

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Обновление коснулось всех платформ.
В Телеграм можно будет добавить свой язык
В Телеграм можно будет добавить свой язык
telegram

Разработчики Telegram выпустили глобальные обновления официального клиента для iOS, Android, Windows и macOS. Приложения получили обновленный интерфейс, расширенные настройки диалогов, возможность копирования ссылки на сообщение в закрытых группах и многое другое.

Полный список изменений Telegram 5.0 для Android:

  • Поддержка кастомных локализаций, созданных через платформу перевода мессенджера translations.telegram.org с возможностью применения переходом по ссылке
  • Поддержка Instant View 2.0 с большим количеством типов контента. А также повторный конкурс на разработку Instant View шаблонов
  • Возможность закреплять сообщения в «избранном» и обычных группах
  • Новая система подтверждения адреса электронной почты для двухэтапной аутентификации, работа с кодами вместо перехода по ссылке из — электронного письма
  • Новый вид профилей (пользователей, групп, каналов) с упрощенной настройкой уведомлений и звуков, и быстрым доступом к общим медиа
  • Обложки альбомов в плейлистах и «Общая музыка»
  • Возможность закреплять сообщения в обычных группах и «Избранном»
  • Новый пункт в меню «Пожаловаться»

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Полный список изменений Telegram 5.1 для iOS:

  • Поддержка кастомных локализаций, созданных через платформу перевода мессенджера translations.telegram.org с возможностью применения переходом по ссылке
  • Поддержка Instant View 2.0 с большим количеством типов контента. А также повторный конкурс на разработку Instant View шаблонов
  • Возможность закреплять сообщения в «избранном» и обычных группах
  • Новая система подтверждения адреса электронной почты для двухэтапной аутентификации, работа с кодами вместо перехода по ссылке из электронного письма
  • Возможность выбора несколько чатов для быстрого удаления, или пометки их как «прочитанные»
  • Возможность отметить все сообщения как «прочитанные»
  • Новый пункт в меню «Пожаловаться»
  • Более 400 незначительных улучшений

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Полный список изменений Telegram Desktop 1.5:

  • Поддержка кастомных локализаций, созданных через платформу перевода мессенджера translations.telegram.org с возможностью применения переходом по ссылке
  • Масштабирование интерфейса для больших экранов, до 300%, и до 150% для Retina экранов на macOS
  • Запрос на использование микрофона для осуществления звонков
  • Лимит описания у медиа был увеличен до 1024 символов
  • Возможность ускорения аудио и видеосообщений в два раза
  • Отображение видеосообщений вместе с аудиосообщениями в общих медиа
  • Возможность добавления комментария при быстрой переотправке постов с канала
  • Просмотр всех медиа из превью ссылок Instagram или Twitter
  • Возможность использовать прокси, настроенные в системе
  • Воспроизведение аудио после завершения звонка, если оно играло до этого
  • Возможность вызова панели эмодзи при вводе описания к медиа
  • Возможность закреплять сообщения в обычных группах и «избранных сообщениях»
  • Возможность изменить счётчик количества непрочитанных сообщений на количество непрочитанных чатов
  • Библиотека libtgvoip обновлена до версии 2.4
  • Разблокировка бота теперь приравнивается его рестарту, с отправкой команды /start
  • Изменена работа ускорения аудиосообщений (теперь ускоряется в 1.7 раз а не в 2 раза)
  • Обновлены иконки загрузки медиа
  • Обновленные эмодзи

Напомним, ранее в Telegram появилась авторизация на сторонних сайтах.

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Теги: Telegram, обновление
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