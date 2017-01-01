Telegram получил большое обновление

Обновление коснулось всех платформ.

В Телеграм можно будет добавить свой язык telegram

Разработчики Telegram выпустили глобальные обновления официального клиента для iOS, Android, Windows и macOS. Приложения получили обновленный интерфейс, расширенные настройки диалогов, возможность копирования ссылки на сообщение в закрытых группах и многое другое.



Полный список изменений Telegram 5.0 для Android:

Поддержка кастомных локализаций, созданных через платформу перевода мессенджера translations.telegram.org с возможностью применения переходом по ссылке

Поддержка Instant View 2.0 с большим количеством типов контента. А также повторный конкурс на разработку Instant View шаблонов

Возможность закреплять сообщения в «избранном» и обычных группах

Новая система подтверждения адреса электронной почты для двухэтапной аутентификации, работа с кодами вместо перехода по ссылке из — электронного письма

Новый вид профилей (пользователей, групп, каналов) с упрощенной настройкой уведомлений и звуков, и быстрым доступом к общим медиа

Обложки альбомов в плейлистах и «Общая музыка»

Возможность закреплять сообщения в обычных группах и «Избранном»

Новый пункт в меню «Пожаловаться»

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Полный список изменений Telegram 5.1 для iOS:

Поддержка кастомных локализаций, созданных через платформу перевода мессенджера translations.telegram.org с возможностью применения переходом по ссылке

Поддержка Instant View 2.0 с большим количеством типов контента. А также повторный конкурс на разработку Instant View шаблонов

Возможность закреплять сообщения в «избранном» и обычных группах

Новая система подтверждения адреса электронной почты для двухэтапной аутентификации, работа с кодами вместо перехода по ссылке из электронного письма

Возможность выбора несколько чатов для быстрого удаления, или пометки их как «прочитанные»

Возможность отметить все сообщения как «прочитанные»

Новый пункт в меню «Пожаловаться»

Более 400 незначительных улучшений

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Полный список изменений Telegram Desktop 1.5:

Поддержка кастомных локализаций, созданных через платформу перевода мессенджера translations.telegram.org с возможностью применения переходом по ссылке

Масштабирование интерфейса для больших экранов, до 300%, и до 150% для Retina экранов на macOS

Запрос на использование микрофона для осуществления звонков

Лимит описания у медиа был увеличен до 1024 символов

Возможность ускорения аудио и видеосообщений в два раза

Отображение видеосообщений вместе с аудиосообщениями в общих медиа

Возможность добавления комментария при быстрой переотправке постов с канала

Просмотр всех медиа из превью ссылок Instagram или Twitter

Возможность использовать прокси, настроенные в системе

Воспроизведение аудио после завершения звонка, если оно играло до этого

Возможность вызова панели эмодзи при вводе описания к медиа

Возможность закреплять сообщения в обычных группах и «избранных сообщениях»

Возможность изменить счётчик количества непрочитанных сообщений на количество непрочитанных чатов

Библиотека libtgvoip обновлена до версии 2.4

Разблокировка бота теперь приравнивается его рестарту, с отправкой команды /start

Изменена работа ускорения аудиосообщений (теперь ускоряется в 1.7 раз а не в 2 раза)

Обновлены иконки загрузки медиа

Обновленные эмодзи

Напомним, ранее в Telegram появилась авторизация на сторонних сайтах.

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