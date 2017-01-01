Лед против телефона: Краш-тест защищенного смартфона

Сможет ли защищенный телефон выдержать лед?

Блогеры из TimOn ChaveS решили проверить самый защищенный и водонепроницаемый телефон Blackview BV6800. Сначала его скинули в огромной ледяной глыбе, а потом, наоборот, глыбу на телефон.

Напомним, ранее блогеры проводили опасные эксперименты над защищенным телефоном.

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