Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Лед против телефона: Краш-тест защищенного смартфона

Комментариев: 0
Сможет ли защищенный телефон выдержать лед?
Лед против телефона
Лед против телефона
скриншот видео

Блогеры из TimOn ChaveS решили проверить самый защищенный и водонепроницаемый телефон Blackview BV6800. Сначала его скинули в огромной ледяной глыбе, а потом, наоборот, глыбу на телефон.

Напомним, ранее блогеры проводили опасные эксперименты над защищенным телефоном.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на страницу Bigmir)net в Facebook: facebook.com/bigmir.net

Поделись:
Теги: телефон, защищенный телефон, видео, лед
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь