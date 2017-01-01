Опасные эксперименты над защищенным телефоном

Что будет, если попытаться расплавить защищенный телефон?

Можно ли прожечь телефон мощным лазером? А если он защищенный и не боится температуры и ударов?

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Или нагреть его строительным феном?

Но что будет, если вылить на такой телефон раскаленную лаву?

Блогер TimOn ChaveS решил испытать это на защищенном смартфоне.

Напомним, ранее блогер проверял, что будет с защищенным смартфоном в жидком азоте.