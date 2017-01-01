Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Опасные эксперименты над защищенным телефоном

Комментариев: 0
Что будет, если попытаться расплавить защищенный телефон?
Раскаленная лава на телефоне
Раскаленная лава на телефоне
скриншот видео

Можно ли прожечь телефон мощным лазером? А если он защищенный и не боится температуры и ударов?

Читай также: Создается самый защищенный смартфон в мире

Или нагреть его строительным феном?

Но что будет, если вылить на такой телефон раскаленную лаву?

Блогер TimOn ChaveS решил испытать это на защищенном смартфоне.

Напомним, ранее блогер проверял, что будет с защищенным смартфоном в жидком азоте.

Поделись:
Теги: смартфон, эксперименты, видео
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь