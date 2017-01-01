Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Не Windows: Microsoft готовит новую операционку

Комментариев: 0
Новая операционная система будет доступна в следующем году.
Кроме Windows у Microsoft появится новая ОС
Кроме Windows у Microsoft появится новая ОС
overclockers.ru

Недавно в сети появилась информация о том, что компания Microsoft анонсирует новую операционную систему. Полагалось, что она будет называться Windows Lite и окажется упрощенной версией Windows 10. Сегодня выяснилось, что это не так.

Читай также: Это будет круто: Microsoft готовит огромный сюрприз для всех

Упоминание о Lite-версии было обнаружено в коде сборки Windows 10 Insider Preview. Предполагается, что «легкая» версия операционной системы не будет требовать больших мощностей и появится в ноутбуках начального уровня, которые постараются навязать конкуренцию хромбукам. Также ходят слухи, что ОС будет поддерживать работу с процессорами разной архитектуры, т.е. ее мы сможем увидеть в ПК на архитектуре ARM и, возможно, даже в смартфонах.

В то же время есть информация, что облегченная операционная система сможет работать только с приложениями PWA и UPW. По этой причине говорить о ее универсальности в настоящее время пока рано. Ожидается, что анонс ОС состоится в следующем году.

Напомним, ранее сообщалось, что Microsoft покупает обучающую платформу.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на страницу Bigmir)net в Facebook: facebook.com/bigmir.net

Поделись:
Теги: Windows, Microsoft
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: overclockers.ru

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь