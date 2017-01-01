Не Windows: Microsoft готовит новую операционку

Новая операционная система будет доступна в следующем году.

Недавно в сети появилась информация о том, что компания Microsoft анонсирует новую операционную систему. Полагалось, что она будет называться Windows Lite и окажется упрощенной версией Windows 10. Сегодня выяснилось, что это не так.

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Упоминание о Lite-версии было обнаружено в коде сборки Windows 10 Insider Preview. Предполагается, что «легкая» версия операционной системы не будет требовать больших мощностей и появится в ноутбуках начального уровня, которые постараются навязать конкуренцию хромбукам. Также ходят слухи, что ОС будет поддерживать работу с процессорами разной архитектуры, т.е. ее мы сможем увидеть в ПК на архитектуре ARM и, возможно, даже в смартфонах.

В то же время есть информация, что облегченная операционная система сможет работать только с приложениями PWA и UPW. По этой причине говорить о ее универсальности в настоящее время пока рано. Ожидается, что анонс ОС состоится в следующем году.

Напомним, ранее сообщалось, что Microsoft покупает обучающую платформу.

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