Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Названы лучшие игры 2018 года по версии The Game Awards 2018

Комментариев: 0
Больше всего наград собрала Red Dead Redemption 2, но не стала игрой года.
Лучшая игра года - God of War
Лучшая игра года - God of War
gamesqa.ru

Читай также: BAFTA выбрала лучшие игры 2017 года

В Лос-Анджелесе, США, прошла церемония награждения The Game Awards 2018, отмечающая достижения в индустрии видеоигр. В рамках церемонии были объявлены победители во множестве номинаций, в том числе в номинации на лучшую игру 2018 года. Ниже можно ознакомиться с победителями в разных категориях:

  • Игра года — God of War
  • Лучшая режиссура — God of War
  • Лучшее повествование — Red Dead Redemption 2
  • Лучшее художественное оформление — Return of the Obra Dinn
  • Лучший саундтрек — Red Dead Redemption 2
  • Лучший звуковой дизайн — Red Dead Redemption 2
  • Лучшая инди-игра — Celeste
  • Лучшая актерская игра — Роджер Кларк (в роли Артура Моргана в игре Red Dead Redemption 2)
  • Игра, оказавшая наибольшее влияние (на общество) — Celeste
  • Лучшая поддерживаемая игра — Fortnite
  • Лучшая мобильная игра — Florence
  • Лучшая VR/AR-игра — Astro Bot Rescue Mission
  • Лучшая экшен-игра — Dead Cells
  • Лучшая приключенческая игра — God of War
  • Лучшая ролевая игра — Monster Hunter: World
  • Лучшая игра-файтинг — Dragon Ball FighterZ
  • Лучшая семейная игра — Overcooked 2
  • Лучшая стратегия — Into the Breach
  • Лучшая спортивная/гоночная игра — Forza Horizon 4
  • Лучший независимый дебют — The Messenger
  • Лучшая студенческая игра — Combat 2018
  • Лучшая киберспортивная игра — Overwatch
  • Лучшая киберспортивная команда — Cloud9
  • Лучший киберспортивный игрок — SonicFox
  • Контент-мейкер года — Ninja
  • Икона индустрии — Грег Томас (Visual Concepts)

Напомним, ранее Google выбрал лучшие приложения 2018 года.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на страницу Bigmir)net в Facebook: facebook.com/bigmir.net

Поделись:
Теги: игры, итоги 2018 года, The Game Awards
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь