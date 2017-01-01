Названы лучшие игры 2018 года по версии The Game Awards 2018

Больше всего наград собрала Red Dead Redemption 2, но не стала игрой года.

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В Лос-Анджелесе, США, прошла церемония награждения The Game Awards 2018, отмечающая достижения в индустрии видеоигр. В рамках церемонии были объявлены победители во множестве номинаций, в том числе в номинации на лучшую игру 2018 года. Ниже можно ознакомиться с победителями в разных категориях:

Игра года — God of War

Лучшая режиссура — God of War

Лучшее повествование — Red Dead Redemption 2

Лучшее художественное оформление — Return of the Obra Dinn

Лучший саундтрек — Red Dead Redemption 2

Лучший звуковой дизайн — Red Dead Redemption 2

Лучшая инди-игра — Celeste

Лучшая актерская игра — Роджер Кларк (в роли Артура Моргана в игре Red Dead Redemption 2)

Игра, оказавшая наибольшее влияние (на общество) — Celeste

Лучшая поддерживаемая игра — Fortnite

Лучшая мобильная игра — Florence

Лучшая VR/AR-игра — Astro Bot Rescue Mission

Лучшая экшен-игра — Dead Cells

Лучшая приключенческая игра — God of War

Лучшая ролевая игра — Monster Hunter: World

Лучшая игра-файтинг — Dragon Ball FighterZ

Лучшая семейная игра — Overcooked 2

Лучшая стратегия — Into the Breach

Лучшая спортивная/гоночная игра — Forza Horizon 4

Лучший независимый дебют — The Messenger

Лучшая студенческая игра — Combat 2018

Лучшая киберспортивная игра — Overwatch

Лучшая киберспортивная команда — Cloud9

Лучший киберспортивный игрок — SonicFox

Контент-мейкер года — Ninja

Икона индустрии — Грег Томас (Visual Concepts)

Напомним, ранее Google выбрал лучшие приложения 2018 года.

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