Названы лучшие игры 2018 года по версии The Game Awards 2018
Больше всего наград собрала Red Dead Redemption 2, но не стала игрой года.
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В Лос-Анджелесе, США, прошла церемония награждения The Game Awards 2018, отмечающая достижения в индустрии видеоигр. В рамках церемонии были объявлены победители во множестве номинаций, в том числе в номинации на лучшую игру 2018 года. Ниже можно ознакомиться с победителями в разных категориях:
- Игра года — God of War
- Лучшая режиссура — God of War
- Лучшее повествование — Red Dead Redemption 2
- Лучшее художественное оформление — Return of the Obra Dinn
- Лучший саундтрек — Red Dead Redemption 2
- Лучший звуковой дизайн — Red Dead Redemption 2
- Лучшая инди-игра — Celeste
- Лучшая актерская игра — Роджер Кларк (в роли Артура Моргана в игре Red Dead Redemption 2)
- Игра, оказавшая наибольшее влияние (на общество) — Celeste
- Лучшая поддерживаемая игра — Fortnite
- Лучшая мобильная игра — Florence
- Лучшая VR/AR-игра — Astro Bot Rescue Mission
- Лучшая экшен-игра — Dead Cells
- Лучшая приключенческая игра — God of War
- Лучшая ролевая игра — Monster Hunter: World
- Лучшая игра-файтинг — Dragon Ball FighterZ
- Лучшая семейная игра — Overcooked 2
- Лучшая стратегия — Into the Breach
- Лучшая спортивная/гоночная игра — Forza Horizon 4
- Лучший независимый дебют — The Messenger
- Лучшая студенческая игра — Combat 2018
- Лучшая киберспортивная игра — Overwatch
- Лучшая киберспортивная команда — Cloud9
- Лучший киберспортивный игрок — SonicFox
- Контент-мейкер года — Ninja
- Икона индустрии — Грег Томас (Visual Concepts)
Напомним, ранее Google выбрал лучшие приложения 2018 года.
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