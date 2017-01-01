Google выбрал лучшие приложения 2018 года

Названы лучшие приложения и игры.

Google подвела итоги 2018 года в онлайн-магазине Play Market. Компания представила лучшие сервисы в нескольких номинациях: «Выбор пользователей», «Лучшие приложения», «Лучшие игры», «Самые популярные фильмы» и «Самые популярные игры».

В категории «Выбор пользователей» лучшими стали:

«Едадил» — каталог скидок и кэшбеков в магазинах стал лучшим приложением 2018 года по версии пользователей;

PUBG Mobile — мобильная версия игры PlayerUnknown's Battlegrounds в жанре «королевской битвы» стала лучшей игрой 2018 года по версии пользователей Google Play.

Читай также: Google выбрал лучшие Android-приложения 2018 года

Лучшие приложения для развлечения 2018 года

Drops — игровой сервис для изучения более 30 языков получил звание лучшего приложения 2018 года;

Vimage – приложение для создания «синемаграфов»: фотографий с движущимися элементами. При помощи эффектов пользователи могут наложить на изображение падающий снег, дым и другие элементы;

TikTok — приложение, ранее известное как Musical.ly, позволяет исполнять песни под фонограмму и танцевать, записывая короткие видеоклипы;

No.Draw — «раскраска по номерам». Пользователи раскрашивают «пиксельные» картинки, которые разбиты на множество квадратов с цифрами, где каждая цифра означает цвет;

Neverthink: Handpicked videos — видеосервис, в котором подборки рекомендуемых отбираются людьми. По мнению основателей сервиса, он должен заменить телевидение, так как пользователям нужно лишь выбрать канал вместо поиска отдельных роликов;

Megogo — приложение онлайн-кинотеатра также вошло в подборку «Лучшие приложения для развлечения 2018 года».

Лучшие находки 2018 года

Just a Line — приложение для рисования при помощи технологий дополненной реальности.

Unfold — приложение с шаблонами для редактирования фотографий и «историй» для соцсетей.

Slowly — приложение, которое позволяет найти друзей по переписке и писать им настоящие письма, а не сообщения. В отличие от мессенджеров и электронной почты, пересылка писем занимает время, в приложении также можно коллекционировать марки.

CamToPlan — виртуальная линейка, которая помогает измерять площади и расстояния.

Filmr — видеоредактор, который позволяет добавлять музыку, эффекты, а также ускорять видео и составлять ролики из нескольких фото и видеозаписей.

Лучшие приложения для саморазвития 2018 года

Mimo — образовательный сервис, с помощью которого можно научиться программировать и создавать приложения и сайты. Mimo предлагает выучить Python, Kotlin, Swift, HTML, CSS, JavaScript, SQL, PHP, Java, C#, C++, Ruby, Git и другие языки программирования; Home Workout — сервис с программами для тренировок дома без специальных тренажеров и оборудования;

Forest: Stay focused — приложение, которое помогает контролировать количество времени, проведённое в смартфоне. Чем реже пользователь использует телефон, тем быстрее растут деревья в игре, а когда смартфон работает — деревья увядают;

Ultimate Guitar : Chords & Tabs — каталог табулатур и аккордов для игры на гитаре;

Читай также: Google выбрал лучшие Android-приложения 2018 года

В список лучших приложений на каждый день в Play Market вошли:

Mimo — образовательный сервис, с помощью которого можно научиться программировать и создавать приложения и сайты. Mimo предлагает выучить Python, Kotlin, Swift, HTML, CSS, JavaScript, SQL, PHP, Java, C#, C++, Ruby, Git и другие языки программирования;

Home Workout — сервис с программами для тренировок дома без специальных тренажеров и оборудования;

Forest : Stay focused — приложение, которое помогает контролировать количество времени, проведённое в смартфоне. Чем реже пользователь использует телефон, тем быстрее растут деревья в игре, а когда смартфон работает — деревья увядают;

Ultimate Guitar : Chords & Tabs — каталог табулатур и аккордов для игры на гитаре;

Squid — приложение, которое позволяет имитировать рукописный текст: например, оставлять заметки при работе с PDF-документами;

Spendee — сервис для управления финансами, который позволяет следить за расходами вручную или подключить свой банковский счёт;

Tasks — сервис для составления списков дел и напоминаний;

«Шефкот» — подборки рецептов для блюд из 20 категорий;

Canva — фоторедактор, с помощью которого можно оформить визитку, открытку, коллаж, обложку для соцсетей и другие изображения.

Напомним, ранее Google выбирал лучшие приложение 2018 года.