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Google выбирает лучшее приложение 2018 года: Просят голосовать всех

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Любой желающий может проголосовать за игру и приложение в Google Play.
За лучшее приложение может проголосовать любой желающий
За лучшее приложение может проголосовать любой желающий
play.google.com

Компания Google сообщила о том, что все желающие могут проголосовать за лучшие приложения и игры, которые представлены в магазине Google Play.

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Награда Google Play Best of 2018 Awards будет выдаваться в двух категориях: Fan Favorite App и Fan Favorite Game. Голосование будет открыто 12 ноября, для этого необходимо только иметь учетную запись Google.

В категории Fan Favorite App в этом году сражаются 20 приложений, включая Pandora, Reddit, Uber, Movies Anywhere, TikTok, Tinder и прочие. В категории Fan Favorite Game можно выбрать Harry Potter: Hogwarts, Clash Royale, Pokemon GO, PUBG Mobile и другие.

Голосование стартует 12 ноября и будет доступно по ссылке https://goo.gl/wjpkJ1.

Победители будут названы 3 декабря этого года.

Google Play Best Of 2018 Awards
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Напомним, ранее Google назвал самые красивые приложения 2018 года.

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Теги: google, Google Play, итоги 2018 года
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