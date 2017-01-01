Google выбирает лучшее приложение 2018 года: Просят голосовать всех
Компания Google сообщила о том, что все желающие могут проголосовать за лучшие приложения и игры, которые представлены в магазине Google Play.
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Награда Google Play Best of 2018 Awards будет выдаваться в двух категориях: Fan Favorite App и Fan Favorite Game. Голосование будет открыто 12 ноября, для этого необходимо только иметь учетную запись Google.
В категории Fan Favorite App в этом году сражаются 20 приложений, включая Pandora, Reddit, Uber, Movies Anywhere, TikTok, Tinder и прочие. В категории Fan Favorite Game можно выбрать Harry Potter: Hogwarts, Clash Royale, Pokemon GO, PUBG Mobile и другие.
Голосование стартует 12 ноября и будет доступно по ссылке https://goo.gl/wjpkJ1.
Победители будут названы 3 декабря этого года.
Напомним, ранее Google назвал самые красивые приложения 2018 года.
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