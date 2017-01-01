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Видео дня: Попурри Тины Кароль и пародия на Kazka

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В тренде - музыка.

KAZKA - ПЛАКАЛА / ( ПАРОДИЯ ) 

Блогеры из Room Factory сделали пародию на клип Плакала группы Kazka. 

За два дня пародийное видео набрало почти миллион просмотров. 

ТИНА КАРОЛЬ - ПОПУРРИ

Тина Кароль выступила на M1 Music Awards 2018, где исполнила попурри из своих песен: от давно любимых зрителями с начала творческого пути, до сегодняшнего дня. Все композиции сопровождались танцевальными постановками от балета Тины Кароль.

Напомним, днем ранее в тренды попали Орел и Решка в Сицилии и Зимний кубок Лиги Смеха.

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Теги: видео, видео дня, Тина Кароль, Kazka, тренды YouTube
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