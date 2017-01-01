Видео дня: Попурри Тины Кароль и пародия на Kazka
В тренде - музыка.
KAZKA - ПЛАКАЛА / ( ПАРОДИЯ )
Блогеры из Room Factory сделали пародию на клип Плакала группы Kazka.
За два дня пародийное видео набрало почти миллион просмотров.
ТИНА КАРОЛЬ - ПОПУРРИ
Тина Кароль выступила на M1 Music Awards 2018, где исполнила попурри из своих песен: от давно любимых зрителями с начала творческого пути, до сегодняшнего дня. Все композиции сопровождались танцевальными постановками от балета Тины Кароль.
Напомним, днем ранее в тренды попали Орел и Решка в Сицилии и Зимний кубок Лиги Смеха.
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