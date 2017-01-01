Видео дня: Попурри Тины Кароль и пародия на Kazka

В тренде - музыка.

KAZKA - ПЛАКАЛА / ( ПАРОДИЯ )

Блогеры из Room Factory сделали пародию на клип Плакала группы Kazka.

За два дня пародийное видео набрало почти миллион просмотров.

ТИНА КАРОЛЬ - ПОПУРРИ

Тина Кароль выступила на M1 Music Awards 2018, где исполнила попурри из своих песен: от давно любимых зрителями с начала творческого пути, до сегодняшнего дня. Все композиции сопровождались танцевальными постановками от балета Тины Кароль.

Напомним, днем ранее в тренды попали Орел и Решка в Сицилии и Зимний кубок Лиги Смеха.