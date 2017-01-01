Видео дня: Орел и Решка в Сицилии и Зимний кубок Лиги Смеха

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Игра БЕЗ Тренеров - ЗИМНИЙ КУБОК Лиги Смеха

В этой игре приняли участие команды Отдыхаем Вместе, Сборная армян Украины "Джан", Сборная Кременчуга, Млека, 30+ и Винницкие.

Сицилия. Орёл и Решка. Перезагрузка-3

Перезагрузка-3 на темпераментном острове Сицилия, Италия. В прошлый раз ведущие провели уикенд на севере Сицилии – в Палермо…. а в этот Настя Ивлеева и Евсей Ковалев исследовали Юг острова. Маленький, уютный и очень кинематографичный городок Катания, самый дорогой курорт Сицилии - Таормина, капризный вулкан Этна и грозный, действующий вулкан Стромболи.

Напомним, днем ранее в тренды попали Ariana Grande и Монатик с Дорофеевой.