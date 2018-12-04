Сколько можно стоять не двигаясь? Эксперимент блогеров
Вы сможете стоять на месте 8 часов?
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В видеоролике блогеры из It's Mamix решили проверить, как долго сможет человек стоять без движения. Как долго он сможет в принципе стоять. Главная задача ребят, не выходить за рамки квадрата в котором они находятся и не отрывать ног от него. Что вообще вышло? Можете узнать посмотрев это видео!
Напомним, ранее блогеры проверяли, как выжить в лесу без еды.
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