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Сколько можно стоять не двигаясь? Эксперимент блогеров

Комментариев: 1
Вы сможете стоять на месте 8 часов?
Сколько можно простоять неподвижно?
Сколько можно простоять неподвижно?
Скриншот видео

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В видеоролике блогеры из It's Mamix решили проверить, как долго сможет человек стоять без движения. Как долго он сможет в принципе стоять. Главная задача ребят, не выходить за рамки квадрата в котором они находятся и не отрывать ног от него. Что вообще вышло? Можете узнать посмотрев это видео!

Напомним, ранее блогеры проверяли, как выжить в лесу без еды.

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Теги: видео, эксперименты
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
M256    04.12.2018, 17:12
Оценка:  0
M256
скромняжки, 4 неандертальца решили проверить сколько сможет человек простоять? ))) Еще бы взяли 150-кг человека, и узнали бы, в насколько маленькие джинсы, может влезть человек. У йогов, которые по 40-50 лет неподвижно сидеть могут нужно такое спрашивать, а не у "блогеров"
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