Сколько можно стоять не двигаясь? Эксперимент блогеров

Вы сможете стоять на месте 8 часов?

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В видеоролике блогеры из It's Mamix решили проверить, как долго сможет человек стоять без движения. Как долго он сможет в принципе стоять. Главная задача ребят, не выходить за рамки квадрата в котором они находятся и не отрывать ног от него. Что вообще вышло? Можете узнать посмотрев это видео!

Напомним, ранее блогеры проверяли, как выжить в лесу без еды.