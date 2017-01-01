Создана самая скоростная электронная бумага

На такой бумаге можно писать без задержек.

Компания E Ink, специализирующаяся на производстве электронной бумаги, анонсировала свою новую разработку JustWrite — экран, на котором, как утверждается, можно писать практически с нулевой задержкой.

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Компания E Ink, занимающаяся производством дисплеев на электронных чернилах для цифровых книг Kindle, анонсировала новую разработку — дисплей JustWrite, на котором, как сообщается, можно писать при помощи стилуса практически с нулевой задержкой. Как именно работает новый дисплей, пока не очень ясно: разве что, говорится, что в нем не используются TFT-панели, применявшиеся в прошлых экранах компании.

Для демонстрации новой разработки E Ink выбрала конференцию Connected Ink 2018 в Токио, Япония. Где JustWrite может найти применение, пока не говорится: возможно, новинка будет использована в будущих планшетах. Впрочем, можно представить и более крупные устройства с таким дисплеем — например, специальные интерактивные доски, — учитывая что, как указывает компания, по данной технологии может быть сделан экран шириной приблизительно до одного метра.

Напомним, ранее сообщалось, что японцы создали интерактивную сенсорную бумагу.