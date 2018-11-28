Instagram адаптирует соцсеть для слепых

В фотосервисе появятся новые возможности.

В фото будут добавлять описание для слепых instagram-press.com

Команда Instagram запустила новую возможность, ориентированную на необычную для фотосервиса аудиторию. Речь идёт о слабовидящих и слепых пользователей.

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Во-первых, сервис теперь предлагает автоматический альтернативный текст на месте картинок. Текст описывает изображение и его с помощью пользователи смогут понять, что же там изображено.

Для этого используется технология распознавания объектов. В результате, пользователь услышит список объектов, которые присутствуют на фото. Во-вторых, пользователи Instagram сами могут добавить более “богатое“ описание фотографии при ее загрузки.

Напомним, ранее Instagram ужесточил подтверждение именных аккаунтов.