Instagram позволит скачивать фото и видео

Команда фотосервиса Instagram готовится запустить аналог функции Загрузка Ваших данных (Download Your Information) в социальной сети Facebook. Об этом рассказал ресурс TechCrunch со ссылкой на представителя Instagram.

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По словам источника, пользователи Instagram вскоре смогут скачать копию контента, которым они делились в Instagram, включая фото, видео и сообщения.

Данное заявление было сделано после критики в адрес сервиса за его плохую «переносимость». Новый инструмент сделает для пользователей более простым "переезд" с Instagram на другие сервисы без потери собственного контента.

Подобной переносимости требует новый "Общий регламент по защите данных", который вступит в силу на территории Евросоюза с 25 мая 2018 года. За его невыполнение компаниям грозит штраф до 20 миллионов евро.