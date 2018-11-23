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Видео дня: Хата на тата и Дудь про Табакова

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В трендах - ТВ-шоу и видеопосвящение актеру.

Олег Табаков: как он воспитывал свободных людей

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Помощница Олега Табакова Ольга Хенкина, театральный критик Анатолий Смелянский, актер Александр Молочников и сын Олега Табакова – Павел Табаков – рассказали об актере, который ушел из жизни в этом году.

Хата на тата 7 сезон

Смотрите онлайн шоу Хата на тата 7 сезон выпуск 13, в котором вас уже заждался Валерий Малыга и продолжение его приключений! Знатный фермер Херсонщины, который величает себя царем, а жену держит за служанку.

Напомним, днем ранее в тренды попали инспектор в Мукачево и не Дикий Запад.

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Теги: тренды YouTube, видео дня, видео, Табаков, Хата на тата
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Комментариев (1)
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Woodbrother    23.11.2018, 12:59
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Woodbrother
олег табаков был нацистом, зачем о нем тут писать ?
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