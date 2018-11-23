Видео дня: Хата на тата и Дудь про Табакова

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Олег Табаков: как он воспитывал свободных людей

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Помощница Олега Табакова Ольга Хенкина, театральный критик Анатолий Смелянский, актер Александр Молочников и сын Олега Табакова – Павел Табаков – рассказали об актере, который ушел из жизни в этом году.

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