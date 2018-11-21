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Один из новых смартфонов Samsung получит шесть камер

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Также у него будет поддержка сетей 5G.
Samsung Galaxy A9 был первым смартфоном с четырьмя камерами
Samsung Galaxy A9 был первым смартфоном с четырьмя камерами
ixbt.com

Одна из модификаций нового смартфона Samsung Galaxy S10 получит шесть камер. Об этом и других характеристиках устройства пишет The Wall Street Journal.

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Отмечается, что на данный момент гаджет с шестью камерами имеет кодовое название Beyond X. Также он получит 6,7-дюймовый экран и поддержку сетей 5G. Вместе с ним компания планирует выпустить еще три устройства, диагональ экранов которых варьируется между 5,8 и 6,4 дюйма.

Все четыре модели будут анонсированы в феврале 2019 года на собственном мероприятии Samsung, указывает издание. Спустя месяц ожидается также анонс сгибающегося телефона, концепт которого компания показала в начале ноября 2018 года.

Напомним, сегодня также был раскрыт внешний вид флагмана Samsung Galaxy S10.

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Теги: Samsung, смартфон
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Люблю_Украину    21.11.2018, 19:25
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Люблю_Украину
лучше одну , но нормальную
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