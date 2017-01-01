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Apple выпустила мультфильм к Рождеству

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Короткометражка похожа на работы Pixar.
Кадр из мультфильма
Кадр из мультфильма
Скриншот видео

Мультфильм появился на официальном YouTube-канале Apple.

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Короткометражка по стилю напоминает мультфильмы Pixar, а рекламы почти нет. Кроме логотипа на крышке MacBook.

История проста: девушка создает работы на MacBook, но не показывает их никому. За творчеством наблюдает лишь собака. Но она сыграла большую роль: пес распространил работы хозяйки, и прохожие одобряют творчество девушки.

Напомним, ранее сообщалось, что искусственный интеллект научился рисовать по текстовому описанию.

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Теги: Apple, мультфильм
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