Фальшивые приложения в Google Play заразили более полумиллиона устройств

Крупнейшая атака в Google Play стала причиной заражения телефонов и смартфонов.

Онлайн-магазин приложений Google Play пережил одну из самых крупных атак в истории. Специалисты по безопасности обнаружили в магазине 13 поддельных игр, которые приносят при установке на мобильное устройства вредоносный код. Общее количество установок этих игр превысило 560 тысяч.

Читай также: Фейковый WhatsApp скачали более миллиона раз

Приложения были представлены как гоночные симуляторы разного рода, на данный момент они уже удалены из Google Play. По словам специалистов, игры были лишь прикрытием для вредоносного кода, который загружался в фоновом режиме. Все они были от одного источника — разработчика Luiz O Pinto.

Представитель Google уже подтвердил, что данные приложения были удалены из онлайн-магазина приложений.

Напомним, ранее сообщалось, что новый вирус на Android заразил более полумиллиона устройств.