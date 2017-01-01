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Фальшивые приложения в Google Play заразили более полумиллиона устройств

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Крупнейшая атака в Google Play стала причиной заражения телефонов и смартфонов.
Фальшивые игры
Фальшивые игры
google

Онлайн-магазин приложений Google Play пережил одну из самых крупных атак в истории. Специалисты по безопасности обнаружили в магазине 13 поддельных игр, которые приносят при установке на мобильное устройства вредоносный код. Общее количество установок этих игр превысило 560 тысяч.

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Приложения были представлены как гоночные симуляторы разного рода, на данный момент они уже удалены из Google Play. По словам специалистов, игры были лишь прикрытием для вредоносного кода, который загружался в фоновом режиме. Все они были от одного источника — разработчика Luiz O Pinto.

Представитель Google уже подтвердил, что данные приложения были удалены из онлайн-магазина приложений.

Напомним, ранее сообщалось, что новый вирус на Android заразил более полумиллиона устройств.

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Теги: Google Play, Android, заражение
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