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Oppo запатентовала сразу несколько сгибающихся смартфонов

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Патенты получены на несколько видов смартфонов.
Патенты на сгибающиеся смартфоны
Патенты на сгибающиеся смартфоны
mobielkopen.net

Компания Oppo запатентовала несколько видов сгибающихся смартфонов, над которыми китайский производитель работает, как и все остальные лидеры рынка.

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Соответствующие документы были поданы в патентное ведомство Китая еще в сентября и были утверждены 13 ноября этого года. В патентах упоминаются различные смартфоны, в частности, есть модели, оснащенные только основной и лишенные фронтальной камеры.

На нижней панели можно рассмотреть разъем для зарядки, решетку громкоговорителя и разъем 3,5 мм для подключения наушников.

Мы не удивимся, если Oppo представит соответствующий смартфон в начале следующего года, так как компания старается быть одной из первых, кто внедряет новые технологии.

Напомним, ранее был представлен первый сгибающийся смартфон.

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Теги: OPPO, смартфон, патент, сгибающийся смартфон
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Источник: mobielkopen.net

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