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Тест: Все ли вы знаете о мозге?

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Вопросы о человеческом мозге могут оказаться не такими уж и простыми.
Узнайте, хватит ли энергии мозга, чтобы зажечь лампочку
Узнайте, хватит ли энергии мозга, чтобы зажечь лампочку
depositphotos.com

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Мозг не только самый сложный орган человеческого организма, но и один из самых сложных объектов нашего мира. Ученые до сих пор не могут понять, как хранится память, и где прячутся сознание и личность. Проверьте свои знания о собственном самом важном органе. 

 

Ранее редакция Bigmir)net опубликовала Тест Угадайте гаджет из прошлого

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Теги: тест техно, тест мозг, тест бигмир
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