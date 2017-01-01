Тест: Все ли вы знаете о мозге?

Вопросы о человеческом мозге могут оказаться не такими уж и простыми.

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Мозг не только самый сложный орган человеческого организма, но и один из самых сложных объектов нашего мира. Ученые до сих пор не могут понять, как хранится память, и где прячутся сознание и личность. Проверьте свои знания о собственном самом важном органе.

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