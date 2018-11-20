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Xiaomi попала в Книгу рекордов Гиннесса

Комментариев: 1
Компания установила рекорд по открытым магазинам.
Награждение компании
Награждение компании
ixbt.com

Компания Xiaomi сообщила о том, что она открыла более 500 магазинов Mi Store на территории Индии, что позволило ей попасть с соответствующей записью в Книгу рекордов Гиннесса.

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Магазины Xiaomi располагаются в 14 из 29 штатов Индии, все они выполнены в одном ключе. В частности, магазины розничной торговли помогли Xiaomi возглавить данный рынок, опередив Samsung и остальных конкурентов.

Одновременно с этим анонсом компания Xiaomi заявила о том, что за год она планирует увеличить количество своих магазинов в Индии на порядок. Совершенно верно, к концу 2019 года Xiaomi планирует открыть суммарно 5000 магазинов в Индии и создать более 15 000 новых рабочих мест.

Напомним, ранее сообщалось, что самый большой в мире фейерверк попал в Книгу рекордов Гиннесса.

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Теги: Xiaomi, Книга рекордов Гиннесcа
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
atos    20.11.2018, 14:25
Оценка:  0
atos
Xiaomi - вы лучшие, так держать, молодцы!!!
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